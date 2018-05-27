Halkbank'a ne kadar ceza gelebilir?

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nin (OFAC) yaptırımların ihlal edilmesi konusunda geçmişte birçok bankaya farklı sebeplerden dolayı ceza kestiği biliniyor.







Sudan, Kuzey Kore, İran ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle aralarında Fransız BNP Paribas, Credit Agricole, Commerzbank, Societe Generali ve HSBC gibi devlerin de bulunduğu birçok Avrupa bankasına milyarlarca dolar ceza yağdıran ABD’nin şimdi de benzer bir cezayı Halk Bankası’na fatura etmeye hazırlandığı belirtiliyor.





ABD Hazine Bakanlığı, IPA’nın Halk Bankası hakkında herhangi bir soruştuma var mı? Türkiye’de herhangi bir banka hakkında soruşturma yürütüyor musunuz? Sorularına “Bu konuda yorum yapamayız.” yanıtını verdi.





CEZALAR BANKALARIN HACMİNE GÖRE KESİLİYOR





Uzmanlar, ABD’nin her bankaya keseceği ceza tutarının farklı olacağını, miktarın bankaların aracılık ettiği işlemlerin hacmine göre değişiklik göstereceğini kaydediyor.





Bankaların cezayı ödememesi durumunda ise kurumları uluslararası finans piyasalarına erişimlerini kesmek ve lisansları iptal etmekle tehdit ediyor.





ABD bir nevi, yaptırım uyguladığı ülkeleri bankalar üzerinden yalnızlaştırmaya ve cezalandırmaya çalışıyor.





Bu nedenle, ABD yaptırımlarını dikkate almayan bankaların hepsine büyük para cezaları keserek, yaptırımların bir daha ihlal edilmemesi için sert mesaj vermiş oluyor. Geçmiş dönemde Avrupalı bankalara tebliğ edilen cezalarda önemli indirimlere gidildiğini hatırlatan uzmanlar, genelde pazarlıklarla cezanın 5’te 1’e düşebileceğini belirtiyor.





İran yaptırımlarını Halk Bankası üzerinden delmekle suçlanan İran asıllı Türk iş adamı Reza Zarrab, Hakan Atilla aleyhinde tanıklık yaptığı sırada İran’dan getirdiği paraların “Halk Bankası üzerinden aklanması sonucu 100-150 milyon dolar para kazandığını” söylemişti. Ancak, aklanan İran parası hakkında net bir bilgi verilmedi.







