'Halkbank'a ceza kesildi' diye paylaşım yapan kişi tutuklandı

Sosyal medyada, Halk Bankası’na, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ceza aldığı dava nedeniyle para cezası kesildiği ifade edildi. Paylaşımlarla ilgili açıklama yapan Halk Bankası, iddiaları yalanladı ve şikayetçi oldu. Suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine, paylaşımda bulunduğu iddia edilen kişilerden Kerim Yılmaz, dün Ankara’daki evinde gözaltına alındı.
‘İTİBARIN ZEDELENMESİ’ SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ
İstanbul’a getirilen Kerim Yılmaz, emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kerim Yılmaz, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun, “itibarın zedelenmesi” suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen Kerim Yılmaz, Üsküdar Paşakapısı Cezaevi’ne gönderildi.