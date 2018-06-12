'Halkbank'a ABD'den ceza geldi' dedi, başına gelmeyen kalmadı...

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, ABD'de karara bağlanan Hakan Atilla davası sonrası Halkbank’a ceza verildiğini iddia ettiği gerekçesiyle ‘itibarın zedelenmesi’ suçundan tutuklanan İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi emekli hâkim Kerim Yılmaz hakkında, ‘5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na Aykırılık’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1000 günden 2000 güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.







Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin, 24 Mayıs 2018’de Twitter’dan ‘KERİ [email protected] ’ isimli hesabından yaptığı paylaşımın Halkbank’a yönelik gerçeğe aykırı ve manipülatif bulunduğu belirtilerek, şikâyetçi olan Halkbank’ın internet ve elektronik bilgi iletişim araçları ile itibarını kırabilecek, şöhretine ya da servetine zarar verebilecek asılsız haber yaydığı kaydedildi.





Bu suretle iddianamede Bankacılık Kanunu kapsamında tehlike suçu olarak kabul edilen, ‘elektronik iletişim araçları ile banka itibarının zedelenmesi’ suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1000 günden 2000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.