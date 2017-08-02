Halkbank Müdürü Reza Zarrab'ı sattı!

TUTUKLU HALKBANK MÜDÜRÜ: BEN ZARRAB GİBİ ‘KARA PARA AKLAMAKTAN’ YARGILANMIYORUM, DOSYAMI AYIRIN!

Amerikaninsesi.com’un haberine göre, Atilla, avukatları aracılığıyla mahkemeye yaptığı başvuruda hakkında hazırlanan iddianamede yer alan iki ve üç numaraları suçlamalardan yargılanmasının doğru olmadığını öne sürdü.





Reza Zarrab’ın, aralarında kara para aklamanın da bulunduğu dört ayrı suçlamadan yargılandığı, ancak Atilla’nın kara para aklamakla suçlanmadığı belirtildi. Uluslararası kara para aklamakla suçlanmayan Atilla’nın, böylelikle Amerikan finans sistemini bozma, Amerikan bankalarını dolandırma veya İran’a yaptırımları deldiği iddiasıyla yargılanamayacağı savunuldu.





Atilla ile Zarrab arasında geçen konuşma karşı delil olarak sunuldu





Başvuruda ayrıca daha önce iddianamenin eklerinde delil olarak yer almadığı belirtilen, Atilla ile Zarrab arasında Nisan 2013’te geçen bir konuşmanın Türkçe ve yeni bir İngilizce çevirisine de yer verildi.





Avukatları, ikilinin arasında geçen konuşmada görüldüğü gibi Atilla’nın, Zarrab’ın işlediği, İran’a yönelik Amerikan ambargosunu delmek ve Amerikan bankacılık sistemini zarara uğratmak gibi suçlamalarla ilgisinin olmadığını belirtti.







Zarrab ile Atilla arasında geçen telefon konuşmalarının üst düzey bir bankacı ile bir işadamı arasında geçebileceği vurgulandı. Atilla’nın savcılığın iddiasında olduğu gibi Zarrab’ın kurduğu uluslararası bir kara para ağının içerisinde olduğunu bilmeksizin bu konuşmaları yaptığı öne sürüldü.





Mehmet Hakan Atilla hakkındaki suçlamalar





Savcılık Atilla için iki ayrı suçlamadan toplam 50 yıl hapis cezası istedi. Hakkında hazırlanan iddianameye göre Atilla’ya yöneltilen ve 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı ilk suç, ABD Kongresi’nin aldığı karar çerçevesinde İran’a uygulanan ambargoyu çeşitli uluslararası finans kurumlarını kullanarak delmek.





Atilla’ya yöneltilen ikinci suçlama ise ABD’de bulunan çeşitli finans kurumlarını dolandırmak. Atilla, bu ikinci suçlamadan 30 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.





Atilla’nın kefalet talebi 7 Eylül’de yapılacak duruşmada ele alınacak





Hakim Berman, kefalet konusunda kararını 7 Eylül’de yapılacak duruşma sonrasında verecek. Berman, iddia makamının Atilla’nın kefalet talebiyle ilgili görüşlerini, 14 Ağustos’a kadar yazılı olarak sunmasını istedi. 21 Ağustos’a kadar da Atilla’nın iddia makamının görüşlerine yanıt vermesi için süre tanıdı.





Atilla: ’Benim bu davayla alakam yok’





10 Nisan’da çıkarıldığı mahkemede hakim Atilla’nın dosyasının Zarrab’ın dosyasıyla birleşmesine karar vermişti. Atilla, 24 Nisan’da Zarrab ile birlikte ilk kez hakim karşısına çıktıkları duruşmanın sonunda, salonda bulunan gazetecilere dönüp, ”Bütün Türkiye’nin, benim bu dava ile alakam olmadığını bilmesini istiyorum” demişti.



