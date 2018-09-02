Halkbank müdürü konuştu: 1763 müşteri 4.6 milyon dolarlık işlem yapmış, iptal ettik

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, hatalı kur kotasyonlarından dolayı toplam 1763 müşterinin 4.6 milyon dolarlık alım yaptığını açıkladı. İlk defa böyle bir hatayla karşılaştıklarını belirten Arslan, döviz alım işlemlerinin hepsinin iptal edildiğini söyledi.





Halkbank Genel Müdürü Arslan, bankada cuma akşamı yaşanan 'ucuz kur' probleminin yanlış ülkelerarası faiz kotasyonundan kaynaklandığını ve tüm işlemlerin iptal edildiğini söyledi.





Yarım saat içerisindeki hatalı kur kotasyonlarından dolayı toplam 1763 müşterinin 4.6 milyon dolarlık alım yaptığını açıklayan Arslan, döviz alım işlemlerinin hepsinin iptal edildiğini belirtti.







Arslan, sınırlı sayıda işlem yapıldığını, bankanın ve mevduat sahiplerinin zararının olmadığını ifade etti.





Soruları yanıtlayan Arslan'ın açıklamaları şöyle:





— Piyasalar kapandığı zaman da müşterilerimizin ineternet bankacılığında döviz alım ve satım işlemleri yapan bankalardan biriyiz. Döviz kotasyonlarını hemen hemen bütün bankalar Bloomberg ya da Reuters'tan alır. Biz de Bloomberg'den sağlamaktayız. Piyasalar kapandıktan sonra da biz Bloomberg verileriyle devam ediyoruz. Söz konusu dolar ise alış ve satış kurunu alırız, bir de iki para birimi arasındaki faiz farkları vardır.





'KUR BİLGİSİ HATALI GİRİLMİŞ DEĞİL'





— Kur bilgisi hatalı girilmiş değildir ama ülkeler arası faiz makasının bir düzeltme faktörü olarak kura olan etkisinden kaynaklanan bir yanlış giriş vardır. İlk defa böyle bir hata ile karşılaştık.





- Saat 22.01'den başlıyor ve aşağı yukarı yarım saat sürüyor. Bankamızdaki arkadaşlarımız 15 dakika içinden fark ediyor ve işlemleri kapatıyor. Hatalı işlemler yapan ya da ucuz döviz kurundan alım yapan veya satan müşterimizin hesaplarına bloke konulmuş oldu.





— Burada oluşan sistemde hatadan oluşan bir kurdur. Burada sebepsiz zenginleşme teşkil eden bir durumdur. Dolayısıyla müşterilerin hesaplarına bloke konuldu ve özel bir yazılımla bu işlemleri eski haline getirdik. 1763 müşteri 4.6 milyon dolar alım yaptı.





— Hem servis sağlayıcısı kurumla ilgili bir inceleme talep edeceğiz hem de kendi süreçlerimizle ilgili bir zafiyet olması durumunda gerekli tedbirleri alacağız. İnceleme başlattık. Diğer bankalarda bize benzer bir durum yaşanmadığı bilgisindeyim.