Halk TV'nin eski kadrosu yeni kurulacak kanalda buluşacak

Halk TV'nin eski çalışanları Şaban Sevinç, Oya Lale Özan Arslan, Oktan Erdikmen, Semra Topçu ve Rahmi Aygün yeni kurulacak televizyon kanalı Bizim TV'de buluşacak.





Yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Lale Özan Arslan, "Özlem bitiyor dedik, çok heyecanlıyız sizi de bekliyoruz, sadece Türkiye değil Avrupa’dan da ses vereceğiz" dedi.





PAZARTESİ GÜNÜ YOUTUBE’DEN YAYINA BAŞLAYACAK





Bizim TV kanalının hem uydudan hem de Youtube üzerinden yayın yapacağı öğrenildi.





Gerçek Gündem'in haberine göre, Bizim TV kanalının 5 Ağustos Pazartesi günü Youtube üzerinden yayın hayatına başlayacağı ifade edildi.





UĞUR DÜNDAR DA DESTEK VERECEK





Halk TV’den ayrılan Uğur Dündar ile Barış Yarkadaş’ın kanalın programlarına konuk olarak katılacağı ve destek vereceği belirtildi.