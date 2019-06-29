Halk TV’de görevden almalar sürüyor

Halk TV'de eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın yönetime gelmesinin ardından yaşanan görevden almalar sürüyor. 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından birçok isimle yollarını ayıran Halk TV'de gazeteci Özlem Akarsu Çelik'in de işine son verildi.





Gazeteci Özlem Akarsu Çelik, yeni program yapmaya başladığı Halk TV'deki programının sonlandırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Çelik, kendisini Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker’in aradığını belirtti.





“Patron Aslı Baykal, Özlem Hanım’la doku uyuşmazlığımız var’ demiş”





Özlem Akarsu Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





“Halk Tv gen. yay. yön. Serhan Asker aradı. ‘Patron Aslı Baykal, Özlem Hanım’la doku uyuşmazlığımız var’ demiş. Haftada 5 gün program istediler, 1 ay sonra, 1 gün yapabilirim çünkü asıl işim Gazete Duvar dedim. Henüz 4’üncü programı bile yapmadık. Keşke beni çağırırken işime, kişiliğime dair de birkaç haberime bakıp sağa sola sorup fikir edinselermiş :-)





Sn. Temel Karamollaoğlu ve Sn. Meral Akşener, yoğun seçim programları sırasında beni kırmayıp programa konuk oldular. Kendilerine teşekkür ederim. 3. programın konukları kıymetli hocalarımız İlhan Uzgel, Ülkü Doğanay ve Ali Rıza Güngen’e de teşekkür ederim.





İlişkileriyle değil işiyle var olan gazeteciler birbirimizi tanırız biz. Onlara meseleyi anlatmama gerek bile yok. İzleyicilere ise bizi okumaya devam etmelerini öneririm. Saygılarımla...”





Halk TV'de yakın zamanda birçok ismin işine son verilmişti.