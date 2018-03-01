Samanyolu Haber /Gündem / Halk Özel Harekatı kapatıldı, yerine yedek dernek geldi... /01 Mart 2018 10:17

Halk Özel Harekatı kapatıldı, yerine yedek dernek geldi...

Sokaklarda dolaşan HÖH yazılı araçlarla tartışma konusu olan, bireysel silahlanmaya gittikleri iddiaları Meclise taşınan Halk Özel Harekatı (HÖH) isimli dernek kapatıldı.

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HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya, İçişleri Bakanlığı’ndan kendilerine uyarı geldiğini belirterek, “Derneğimizin isminin Jandarma ve Polis Özel Harekatı’nı çağrıştırdığını, bununda kamuoyunda yanlış algılamalara yol açtığı yönünde uyarı yazısı bize gönderildi. Devletimizin zarar görmemesi, farklı tartışmalara yol açmamak adına derneğimiz HÖH’ü ve 46 şubesini kapattık” dedi.

Kaya, HÖH yerine “15 Temmuz Birliğini ve Beraberliğini Yaşatma Derneği” kurduklarını, bunun da “sadece Trabzon’da faaliyet gösterdiğini” söyledi.
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