'Halk krizi kemiklerine kadar hissediyor'

İzmir'in Ödemiş ilçesinde partililerle buluşan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'yi CHP İlçe Başkanlığı binasında, CHP Ödemiş İlçe Kadın Kolları Başkanı Sezer Türkmenoğlu, CHP Ödemiş Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Dalar ve partililer karşıladı. Böke, burada yaptığı açıklamada yaklaşan yerel seçimlere ve ekonomiye değindi. Böke, "Bugün Türkiye çok büyük bir krizden geçiyor. Bu krizin en çok hissedildiği alan ekonomi. Demokrasi, hukuk ve çevre ağır bir krizde. Hepsi bunların, ekonomiden besleniyor. Ekonomideki krizi büyütüyorlar" dedi. İktidarın kriz yokmuş gibi davrandığını belirten Böke, şunları söyledi:





"Halk krizi kemiklerine kadar hissetmesine rağmen, iktidar sanki kriz yokmuş gibi bir algı yaratarak, krizin üzerini örtmeye çalışıyor. Bize düşen en temel görev, toplumun yaşıyor olduğunu bildiğimiz bu sıkıntısını dile getirenler olmak ve onlara ses olmak. Onun için ısrarla kriz var dememiz gerekiyor. Nerede görüyorsunuz diye soranlara ise, söyleyeceğiniz şey, Asgari ücret 1603 lira olan bir ülkede açlık sınırı 1919 TL. Açık bir kriz var. Çocuk bezi fiyatları sadece bu sene, 30 liradan 63 liraya çıkmış. Tavuk fiyatları ise yüzde 200 artmış. Doğalgaz fiyatı, elektrik fiyatına sonradan yapılan indirimlere rağmen çok ciddi bir zam gelmiş. Çok açık bir kriz var. Bunların hepsinin sonucunu; sanayi üretiminin daralması ve gelirlerin düşmesi, Türkiye'nin büyümesindeki yavaşlama, enflasyonun aşırı derecede yükselmesi olarak görüyoruz."





Sadece daha iyi yönetmek için iktidara talip olmadıklarını belirten Böke, "Biz düzeni değiştirmek için, halktan yana bir düzen kurmak için, halkı destekleyen bir düzen kurmak için, borçla tüketimi destekleyen bir düzen yerine, gelir yaratarak zenginleşen ve onu hakça paylaşan bir düzen kurmak için iktidara aday olmak zorundayız. Bu krizin sorumlusu Saray'dır. Sarayla el ele vermiş olan rantçı sermayedir" dedi.