Halk Ekmek'te skandal olay

ABB Başkanı Mansur Yavaş, seçimler öncesinde aleyhine tweetler atan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman’ı görevden alacağını açıklamıştı.







Vatandaşın 70 kuruşa ucuz ekmek alabilmek için kuyrukta beklediği Halk Ekmek’in genel müdür ve yardımcılarının brüt maaşını ödeyebilmek için 221 bin 450 ekmek satması gerektiği hesaplandı.





HALK UCUZ EKMEK YESİN DİYE KURULMUŞTU





Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; Sarıduman’ın normalde net 11 bin 706 lira olması gereken maaşının mart ayında 35 bin 717 liraya, yardımcılarının maaşının da 23 bin liraya yükseltildiği öğrenildi.





Halkın ucuz ekmek yiyebilmesi için kurulan Halk Ekmek Fabrikası’nın yönetimi, kendi aldığı kararla maaşlarına yüzde 70’leri aşan oranlarda zam yaptı.