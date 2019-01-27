Halk Duhok'taki TSK üssünü bastı, zırhlı araçlar ateşe verildi

Reuters haber ajansı, sağlık yetkililerine dayandırdığı haberinde 1 kişinin öldüğünü duyurdu. Eylemcilerin Türk savaş uçakları tarafından yakın zamanda düzenlenen hava saldırılarını protesto ettiği ileri sürüldü.







Olaylar sırasında silah sesleri duyulduğu belirtildi. Ancak silahların Türk askerlerince mi yoksa Kürt güvenlik görevlileri tarafından mı ateşlendiğine dair bilgi alınamadı.







MSB: SALDIRI PKK PROVAKASYONU İLE YAPILDI





Milli Savunma Bakanlığı ise Twitter’dan yaptığı açıklamada saldırıda araç ve malzemelerde hasar oluştuğunu ve gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Saldırının ‘PKK provokasyonuyla’ gerçekleştirildiği vurgulandı.





Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili, “Bugün Kuzey Irak’ta yanlış yapmak istediler. İHA’lar, uçaklar kalktı. Hepsi dağıldı. Huzurumuza, refahımıza kastedenlere hayat hakkı tanımayacağız.” dedi.





Sosyal medyada Türk üssünde yer alan bazı araçların ve çadırların ateşe verildiğini gösteren görüntüler yayınlandı. Yerel basın, bölgedeki yerel Kürt güçlerinin kalabalığı dağıtmaya çalıştığını duyurdu.