Samanyolu Haber /Ekonomi / Halk artık iktidara güvenmiyor /21 Mayıs 2019 19:32

Halk artık iktidara güvenmiyor

Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında geçen aya göre yüzde 13 azalırken, son 15 yılın en düşük seviyesine indi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

SHABER3.COM

TÜİK ve Merkez Bankası tarafından yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında geçen aya göre yüzde 13 azaldı. Buna göre Nisan'da 63,5 olan endeks değeri, Mayıs ayında 55,3 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 82,2 iken, Mayıs ayında %10,1 oranında azalarak 73,9 oldu.Genel ekonomik durum beklentisi de Mayıs ayında yüzde 14,9 azalışla 82,4'ten 70,1'e geriledi. 

İşsiz sayısı beklentisi endeksi, Nisan'a göre yüzde 11,3 azalarak 56,3 oldu.Tasarruf etme ihtimali endeksi ise Nisan ayında 26 iken mayısta yüzde 20,3 azalışla 20,8'e düştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halk artık iktidara güvenmiyor Sonraki Haber >>

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Ankara metrosunda KHK protestosu

Ankara metrosunda KHK protestosu

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:32:22