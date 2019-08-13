Halılar, bulaşık makinesi ve fırın kayıp...

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) geçen Kars Belediyesi’ne ait birçok araç-gereç demirbaş kayıtlarında yer almasına rağmen bulunamıyor.





Kars Kent Konseyi de geçen hafta yaptığı açıklamada belediyeye ait 460’tan fazla demirbaşın kayıp olduğuna dikkati çekti.





Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen kayıp demirbaşa örnek verirken, “Belediyeye ait bir su tankeri özel bir çiftliğin hizmetine gönderilmiş.” dedi.





“BELEDİYEYE AİT HALILARIN BİRİLERİNE HEDİYE EDİLDİĞİNİ ÖĞRENDİK”





Gazete Duvar’dan Hacı Pişkin’in haberine göre, Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, belediyeye ait kayıp malzemelerle ilgili, “Ne yazık ki dördüncü ayı geride bırakmamıza rağmen tespitini yeni yaptığımız envanterler var.” ifadelerini kullandı.





31 Mart Seçimi'ni kazanan Şevin Alaca (solda) ile Ayhan Bilgen Kars Belediyesi Eş Başkanlık görevini üstlendi.





Görevi devralırken kendilerine malzeme dökümlerinin verilmediğini belirten Bilgen, demirbaş listesinin güncellenmesi için girişimlerde bulunduklarını ve girişimler sonucu yeni bilgilere ulaştıklarını söyledi.





“Fark ettik ki demirbaş kaydı yapılmamış, fakat faturası olan satın almalar ortaya çıkmaya başladı.” diyen Bilgen, "El halısı kursu açmak için girişimde bulunduk. Belediye halılarının birilerine hediye edildiğini öğrendik. Ya da su tankerlerinden büro malzemesine ve bulaşık makinesine kadar çok sayıda malzemenin belediye tarafından satın alındığını bu malzemelerin de kişisel hizmetlere tahsis edildiğini öğrendik.” dedi.





“SU TANKERİ ÖZEL BİR ÇİFTLİĞE GÖNDERİLMİŞ"





Bilgen, çoğu malzemenin ilgisiz kurumlara devredildiğini aktardı.





Bilgen şöyle devam etti: “Örneğin belediyeye ait bir su tankeri birinin özel çiftliğine gönderilmiş. Bir takım büro malzemeleri bir siyasi partiye gönderilmiş. İlginç olan durum şu ki bu malzemelerin devriyle ilgili sanki yasalmış gibi tutanaklar tutulmuş. Bu durum ne belediye mevzuatına uyar ne de siyasi etikle izah edilebilir.”





Belediyeyi devralırken ilginç manzaralarla karşılaştıklarını da belirten Bilgen şöyle devam etti: “Personelin işe gelişlerinde imza attıkları kâğıtlar için bile ‘satın alınamadığı için A4 kağıt yok’ denilen bir manzarayla karşılaştık.”





BULAŞIK MAKİNESİ, FIRIN, SANDALYE KAYIP!







Kars Kent Konseyi Genel Sekreteri Dr. Onur Naci Karahancı da geçen hafta yazılı bir açıklama yaptı.





Karahancı'nın verdiği bilgiye göre demirbaş defterinde kayıtlı olduğu halde kayıp malzemeler şunlar:





*260 adet demir sandalye

*40 adet kadife sandalye

*40 adet ahşap sandalye

*19 adet avize

*9 adet aplik

*30 adet masa

*15 adet bilgisayar

*1 adet buzdolabı

*1 adet bulaşık makinesi

*1 adet fırın

*1 adet makam odası takımı

*1 adet asansörlü engelli aracı

*1 adet güvenlik kamerası seti



