Haksız tutukluluğa karşı açtığı tazminat davası gerekçesiz reddedildi

Türkiye’de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz Şubat’ta tahliye edilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye aleyhine açtığı tazminat davası reddedildi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye’nin sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada gazeteci Deniz Yücel’in 2.9 milyon TL’lik tazminat davasını reddetti. Yücel’in avukatı Veysel Ok, bianet’ten Pınar Tarcan‘a yaptığı değerlendirmede, “Red kararı beklemiyorduk, bu karar hukuka, anayasaya uygun bir karar olsaydı sonuç farklı olurdu” dediği belirtildi.





‘AİHM’E KADAR GİDECEK SÜREÇ BAŞLADI’





“Her şeyden önce bir gerekçe sunulmadı, gerekçenin daha sonra sunulacağı açıklandı” ifadelerini kullanan Ok, mahkemede gazeteci Yücel’in bir yıl boyunca hukuka aykırı şekilde hapsedildiği ve zulüm gördüğünü vurguladıklarını söyledi ve ekledi: “Yücel’in sürekli hedef gösterilmesinin manevi tahribata neden olduğunu ve bu yüzden de bu haksız tutuklama nedeniyle ilgili manevi tazminat hakkı olduğunu belirttik, gazetesinin yapmış olduğu harcamaları da ekledik. “Bu dava bir şekilde bitmiş olmadı biz temyiz hakkımızı kullanacağız, bu artık AİHM’e kadar bir süreç.”





RSF: GEREKÇEYİ MERAK EDİYORUZ





Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu da bianet’e yaptığı açıklamada, “Avukatın da söylediği gibi zararların giderilmesine ilişkin davalarda ceza dosyasının sonucunun beklenebileceği bir usül izleneceğini düşünüyordum” dedi ve şöyle konuştu: “Ancak mahkeme gerekçesiz bir kararla daha dava açılmışken başvuruyu reddetti. “Ortada çok bariz usüle ilişkin bir gerekçesi yoksa karar ancak Deniz Yücel’in haklarının teslim edilmesi uğradığı zararın giderilmesine dair sorumluluktan kaçmak olarak değerlendirilebilir. “Eğer çok bariz bir gerekçesi yoksa Türkiye kamuoyunun iyi bildiği ve iktidarın da hedefine giren Deniz Yücel’in haklarının teslim edilmesi gerekiyor.”





NELER OLMUŞTU?





Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın özel e-posta adresinin RedHack tarafından hacklenmesine ilişkin kaleme aldığı haberiyle ilgili soruşturma ekiplerine ifade vermek üzere 14 Şubat’ta İstanbul’da gözaltına alındı, ‘örgüt propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddiasıyla sevkedildiği mahkemece 27 Şubat 2017’de tutuklanmış. 16 Şubat 2018 ise serbest bırakılmıştı.