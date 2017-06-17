Samanyolu Haber /Gündem / Hakkındaki iddiayı doğruladı /17 Haziran 2017 09:16

Hakkındaki iddiayı doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski başkanı James Comey’i görevden almasıyla ilgili olarak hakkında soruşturma yürütüldüğü haberlerini ilk kez doğruladı. Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada soruşturmayı “cadı avı” olarak nitelendirdi.

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ABD'nin 45. Başkanı soruşturma altında

Trump, “Bana FBI Başkanı’nı kovmam gerektiğini söyleyen kişi tarafından, FBI Başkanını kovduğum için soruşturuluyorum” diye yazdı. Trump’ın bu mesajında kastettiği kişinin Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein olduğu belirtiliyor.

BBC’nin haberine göre, Beyaz Saray’ın resmi açıklamasında Comey’yi görevden alma nedeni olarak gösterdiği bilgilendirme notunu, Rosenstein yazmıştı. Rosenstein, Mart ayında ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın çekilmesinin ardından, Rusya’nın ABD’de başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğiyle ilgili açılan soruşturmayı devralmıştı. Daha sonra Rosenstein, soruşturmayı yönetmesi için eski FBI Başkanı Robert Mueller’i özel savcı olarak atamıştı.

Son günlerde ABD basınında Mueller’in Trump hakkında soruşturma başlattığı yönünde haberler alıyordu. Trump’ın attığı mesajlarla bu haberler de teyit edilmiş oldu. Soruşturmanın Başkan’ın adaletin tecellisine engel olup olmadığının anlaşılması için açıldığı belirtiliyor.



Amerikan Wall Street Journal gazetesindeki habere göre bir kaynak, Mueller’in Trump hakkında Comey’yi görevden almasının Rusya ile ilgili yürütülen soruşturmanın seyrini değiştirme amacı taşıyıp taşımadığını incelediğini söyledi.

Comey, Trump’ın kendisinden Rusya ile ilişkileri mercek altında olan ve hakkında birden fazla inceleme bulunan eski Ulusal Güvenlik Danışma
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