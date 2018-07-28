Öğretmendi... Hakkında arama kararı vardı, tedavi olamadı, vefat etti

Hizmet Hareketi gönüllerinin ilk gittiği yerlerden biri de Türkmenistan. 1992 yılında Türkmenistan'a giden Hizmet gönüllüleri arasında eğitimci Vahdettin Demirtaş da bulunuyordu.







9 yıl vatanından uzakta öğretmenlik yapan Demirtaş, öğrencileri ve arkadaşları tarafından çok seviliyordu. Yıllar sonra ülkesine dönen Demirtaş, 15 Temmuz sonrası kanser hastalığına yakalandı.





Eğitimci Demirtaş hakkında da tam 18 yıl öncesine dayanan bir şikayetten dolayı Tekirdağ Çerkezköy savcılığı tarafından soruşturma başlatılıp, arama kararı çıkarıldı. Arama kararından dolayı tedavi de olamadı.





Eğitimci Demirtaş, hakkındaki şikayet ise, tarihe not düşülecek cinsten; 'İsteyen herkese ücretsiz Kur'an'ı Kerim öğretmesi ve dinî nasihatlerde bulunması..' Okulda da çalıştığı için başka delile ihtiyaç duyulmadı.





Geçen hafta fenalaşarak Bursa'da acil servise kaldırılan Demirtaş, bir hafta boyunca yoğun bakımda, polislerin nezaretinde hastalıkla mücadele etti. Hastalığa ve yaşananlara daha fazla dayanamayan eğitimci Demirtaş, vefat etti. Geride eşi ve iki kızı kaldı. Böylece bir hesap daha ahirete kaldı.



