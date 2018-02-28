Hakkari'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişilik aile can verdi

Şemdinli ilçesine Irak'tan sınırı geçerek gelmek isteyen ve aynı aileden oldukları düşünülen 3’ü çocuk 5 kişi donarak can verdi.
İlçeye 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik (Rubarok) beldesi Samanlı (Mavan) köyünün yakınlarında, sınırın diğer tarafında, 5 cenazeyi gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, 3'ü çocuk, 1'i kadın 5 kişinin, Türkiye'ye geçmek isterken, donarak yaşamını yitirdiklerini belirledi.
İncelemenin ardından, aile oldukları değerlendirilen 5 kişinin cenazeleri, jandarmanın haber vermesi üzerine IKYB yetkilileri tarafından sınırdan alındı.