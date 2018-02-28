Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişilik aile can verdi /28 Şubat 2018 00:52

Hakkari'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişilik aile can verdi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi donarak hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Şemdinli ilçesine Irak'tan sınırı geçerek gelmek isteyen ve aynı aileden oldukları düşünülen 3’ü çocuk 5 kişi donarak can verdi.

İlçeye 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik (Rubarok) beldesi Samanlı (Mavan) köyünün yakınlarında, sınırın diğer tarafında, 5 cenazeyi gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, 3'ü çocuk, 1'i kadın 5 kişinin, Türkiye'ye geçmek isterken, donarak yaşamını yitirdiklerini belirledi.

İncelemenin ardından, aile oldukları değerlendirilen 5 kişinin cenazeleri, jandarmanın haber vermesi üzerine IKYB yetkilileri tarafından sınırdan alındı. 
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