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Hakkari'de üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı
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Hakkari'de üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı
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13 Aralık 2018 17:49
Hakkari'de üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı
Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde, 3 üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 6 asker tedavi altına alındı.
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Hakkâri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çukurca'da 3 üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 6 asker yaralandı.
Yaralı askerler, Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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