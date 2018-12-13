Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'de üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı /13 Aralık 2018 17:49

Hakkari'de üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde, 3 üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 6 asker tedavi altına alındı.

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Hakkâri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çukurca'da 3 üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 6 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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