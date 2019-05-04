Hakkari'de üç asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:







"Bugün Hakkari sınır bölgesindeki bir üs bölgemize de PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.



