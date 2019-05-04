Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'de üç asker şehit oldu /04 Mayıs 2019 18:48

Hakkari'de üç asker şehit oldu

Hakkari sınır bölgesinde havan topuyla yapılan terör saldırısında 3 asker şehit oldu

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

"Bugün Hakkari sınır bölgesindeki bir üs bölgemize de PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatılmıştır."
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