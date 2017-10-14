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Hakkari'de kamyon kazası: 65 yaralı

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesinde yasa dışı yollarla yurda giriş yapan sığınmacıları taşıyan kamyonet, şarampole yuvarlandı: 65 yaralı

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 Pakistan uyruklu oldukları belirtilen 65 kaçak yaralandı. Yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kaza, bugün (14 Ekim 2017) saat 13.00 sıralarında Yüksekova İlçesi'ne 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gürdere Köyü yakınlarında meydana geldi. Dağlıca Bölgesi'nden Yüksekova'ya gelen 34 LYV 78 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada yurda kaçak yollarla girdikleri ve Pakistan vatandaşı oldukları belirtilen tamamı erkek 65 kişi ve kimliği tespit edilemeyen sürücü yaralandı. 

Kazayı gören köylüler hemen yardıma koşarken, 112, polis ve jandarmaya da haber verildi. Bunun üzerine bölgeye 7 ambulans sevk edildi. Kamyonet kasasından çevreye fırlayan yaralılar köylülerin de yardımıyla ambulanslara konuldu. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bazılarını durumunu ağır olduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. 
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