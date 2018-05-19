Hakkari'de her üç seçmenden birini taşıma kararı

Sandık birleştirme ve taşıma ile ilgili son yasal düzenlemenin ardından ilk talep Hakkari Valiliği ve İl Seçim Kurulu'ndan geldi. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan başvuruda Hakkari'deki 134 köy ve mahalledeki sandığın 35 yere taşınıp birleştirilmesi istendi.







Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, 24 Haziran seçimleri öncesi Meclis'te kabul edilen düzenleme ile vali veya il seçim kurulu başkanına, seçimden bir ay önce sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine karar verme hakkı tanındı. Bu konuda son söz de Yüksek Seçim Kurulu'na bırakıldı.





134 KÖY VE MAHALLE 38 YERE TAŞINIP BİRLEŞECEK





Yapılan düzenlemenin ardından ilk talep HDP'nin yüzde 80-85 oranında oy aldığı Hakkari için geldi. Hakkari Valiliği ve Hakkari İl Seçim Kurulu'ndan YSK'ya yapılan başvuruda 134 köy ve mahalledeki seçmenin 38 yerde taşınarak birleştirilmesi istendi. YSK başvurularında teklifin kabulü halinde seçmenlerin mağdur olmaması için Hakkari Valiliğince kiralanacak araçlarla taşıma yapılacağı ifade edildi.





YSK'nın 16 Nisan referandumundaki sandık ve seçmen sayısı verilerine göre Hakkari'de 53 mahalle, 126 köy olmak üzere toplam 179 yerleşim yeri bulunuyor. YSK'ya yapılan başvuruya göre bunlardan 17 mahalle ve 107 köyde sandıklar 1 kilometre ile 20 kilometreye varan farklı uzaklıklardaki yerleşim yerlerine taşınacak. Bu yaklaşık 160 bin seçmeni bulunan Hakkari'de 50 bin üzerinde seçmenin taşınması anlamına geliyor. Uzak noktalara taşınacak sandıklara seçmenin ulaşımını sağlamak için de yüzlerce aracın kiralanması gerekecek.





VALİLİK: HÜR İRADE SANDIĞA YANSISIN DİYE…





Hakkari Valiliği'nden YSK'ya giden yazıda, sandıkların birleştirilmesi ve birleştirilen sandıklarda karma sandık uygulaması talebine gerekçe olarak "il genelinde vatandaşların hiçbir baskı altında kalmadan hür iradelerini sandığa yansıtabilmelerini temin etmek" denildi.





SEÇİM KURULU: SEÇMEN KIRSALDA TERÖRİSTLERLE KARŞILAŞABİLİR





Hakkari İl Seçim Kurulu tarafından YSK'ya gönderilen sandık birleştirme ve taşıma talebi yazısında şöyle denildi: "Nisan ayından başlayarak terör örgütü mensuplarının bölgede hareketlilikleri artmıştır. Seçim günü her türlü güvenlik tedbirinin alınacak olmasıyla birlikte, seçimden sonra günlük hayatına devam eden vatandaşların kırsal alanda teröristlerle karşılaşma ihtimallerinin olması ve bu sonucun seçmenler üzerinde psikolojik baskı oluşturabileceği, birden fazla köyün aynı sandıkta oy kullanmasının, sandıkların birleştirilmesinin ve karma seçmen uygulaması yapılmasının seçmenler üzerinde oluşması muhtemel baskının önlenmesi ve vatandaşların hür iradelerini yansıtabilmelerini sağlayabileceği değerlendirilmektedir."

Sandık taşıma ve birleştirme talebinde son söz YSK'nın. YSK'nın yapılan başvuruları 24 Mayıs'tan önce sonuçlandırması bekleniyor.