Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'de feci kaza: 2 şehit, 7 yaralı /28 Ağustos 2018 14:23

Hakkari'de feci kaza: 2 şehit, 7 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 5'i ağır 7 asker yaralandı.

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Yaralı askerler, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "28.08.2018 günü saat 10.30 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Samanlı Köyünden Derecik istikametine seyir halinde olan 34. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı aracın virajı alamayarak devrilmesi sonucu 2 askeri personel şehit olmuş, 5'i ağır olmak üzere 7 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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