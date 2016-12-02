Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'de çatışma: Şehit ve yaralılar var! /02 Aralık 2016 10:17

Hakkari'de çatışma: Şehit ve yaralılar var!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

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Hakkari'de çatışma: Şehit ve yaralılar var!

Hakkari’ nin Çukurca ilçesi Güven dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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