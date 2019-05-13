Hakkari'de çatışma: Bir asker şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Alandüzü mevkiinde PKK'lıların açtığı ateş sırasında bir asker şehit oldu.







İran sınırı yakınlarında askeri üs bölgelerinin bulunduğu mevkiye PKK'lılarca ateş açıldı.





Ateş sırasında yaralanan bir asker, götürüldüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hakkari Valiliği'nden şehit asker ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"13.05.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Alandüzü Mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca doçka silahı ile yapılan taciz atışı sonucu 1 kahraman askerimiz yaralanmıştır. Yaralı askerimiz, sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."