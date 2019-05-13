Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'de çatışma: Bir asker şehit oldu /13 Mayıs 2019 21:53

Hakkari'de çatışma: Bir asker şehit oldu

İran sınırı yakınlarında askeri üs bölgelerinin bulunduğu mevkiye saldırıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Alandüzü mevkiinde PKK'lıların açtığı ateş sırasında bir asker şehit oldu.

SHABER3.COM

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Alandüzü mevkiinde PKK'lıların açtığı ateş sırasında bir asker şehit oldu.

İran sınırı yakınlarında askeri üs bölgelerinin bulunduğu mevkiye PKK'lılarca ateş açıldı.

Ateş sırasında yaralanan bir asker, götürüldüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hakkari Valiliği'nden şehit asker ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13.05.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Alandüzü Mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca doçka silahı ile yapılan taciz atışı sonucu 1 kahraman askerimiz yaralanmıştır. Yaralı askerimiz, sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hakkari'de çatışma: Bir asker şehit oldu Sonraki Haber >>

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Ralli Pilotu kaza yaptı

Ralli Pilotu kaza yaptı

İniş takımı açılmayan uçak arka tekerlerinin üstüne indi

İniş takımı açılmayan uçak arka tekerlerinin üstüne indi

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: 3-4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yapıyorlar

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: 3-4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yapıyorlar

Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak

Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak

Bir dönemin sembolüydü, viraneye döndü

Bir dönemin sembolüydü, viraneye döndü

Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler

Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler

Saadet'ten AKP'ye "Nerede O Eski Ramazanlar" göndermesi

Saadet'ten AKP'ye
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:37:42