Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'de çatışma: 8 şehit /02 Kasım 2017 10:22

Hakkari'de çatışma: 8 şehit

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nden Türkiye'ye sızmak isteyen PKK'lilerle çatışmaya giren 8 güvenlik görevlisi şehit oldu, 4 PKK'li de öldürüldü.

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Genelkurmay Başkanlığı, Şemdinli'deki acı olayla ilgili açıklama yaparken, 1'i ağır 2 askerin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi...

"2 Kasım 2017 Perşembe günü Hakkari ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız ile 2 güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Çıkan çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlara devam edilmektedir."


ŞEHİT KORUCULARIN YAKINLARI ÇATIŞMA BÖLGESİNDE


Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli hava ve kötü hava kosullarından faydalanarak  sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan  çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin'in Derecik beldesinde bulunan yakınları, çatışmanın çıktığı bölgeye akın etti. Şehit yakınlarının bölgedeki sessiz bekleyişleri sürerken, kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilme için  bölgede hava destekli operasyonların  devam ettiği belirtildi.

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