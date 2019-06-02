Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'de çatışma: 2 asker şehit /02 Haziran 2019 00:19

Hakkari'de çatışma: 2 asker şehit

Hakkari kırsalında operasyona giden güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

SHABER3.COM

Hakkari kırsalında operasyona giden güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
 
Hakkari-Çukurca arasındaki kırsal alanda akşam saatlerinde operasyona giden güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı arasında sıcak temas sağlandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre açılan ilk ateş sırasında 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Bir süre devam eden çatışmanın ardından saldırganlar bölgeden uzaklaştı. PKK’lıların yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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