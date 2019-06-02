Hakkari'de çatışma: 2 asker şehit

Hakkari kırsalında operasyona giden güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Hakkari-Çukurca arasındaki kırsal alanda akşam saatlerinde operasyona giden güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı arasında sıcak temas sağlandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre açılan ilk ateş sırasında 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Bir süre devam eden çatışmanın ardından saldırganlar bölgeden uzaklaştı. PKK’lıların yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.