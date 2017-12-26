Hakimlere Hüseyin Korkmaz sürgünü

ABD'de devam eden Reza Zarrab ve Hakan Atilla davasında tanıklık yapan ihraç edilen komiser Hüseyin Korkmaz'ı, yargılandığı 17 Aralık davasında tahliye eden hakimler Ahmet Civelek ve Cantürk Taşkın'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi kapsamında görev yerleri değiştirildi.







HSK Birinci Dairesi tarafından dün 1813 sayılı Adli Yargı Kararnamesi yayımlandı. Toplam 92 hakim ve savcı değişikliğiyle ilgili kararnamede, görev yeri değişen iki isim dikkati çekti. Hüseyin Korkmaz'ı tahliye eden dönemin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Civelek ve üye hakim Cantürk Taşkın'ın görev yerleri değiştirildi.





Kararnameye göre, halen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı olarak görev yapan Ahmet Civelek Mersin hakimliğine, İstanbul hakimi olarak görev yapan Cantürk Taşkın da Adana hakimliğine atandı.





Görev yeri değiştirilen Ahmet Civelek'in yerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na İstanbul Bölge Adliye Mahkeme üyesi Kemal Aydın getirildi.