Hakimler korktu, tahliye edilenleri tekrar tutuklamaya başladılar

İstanbul'da 9 ay tutukluluğun ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 21 gazetecinin başına gelenler anında diğer hakim ve savcıları korkuttu. 21 gazeteci tahliye olmalarının ardından cezaevi kapısında tekrar gözaltına alınmış kararın altında imzası olan hakim ve savcı açığa alınmıştı.





Hükümetin hakim ve savcıya yönelik adımı Antalya'da daha önce verilen tahliye kararlarını da iptal ettirdi.





Antalya’da geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana tutuklu bulunan ve geçen hafta şartlı tahliye edilen, aralarında gazeteci ve polislerin de bulunduğu 16 kişi acilen gözaltına alındı ve yine acilen tutuklandı.





16 kişi için 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz hafta verilen tahliye kararlarını, cumhuriyet savcılarının itirazı üzerine 3. Ağır Ceza Mahkemesi durdurdu. Mahkeme itiraz sonunda tahliye edilen 20 polisten 15 ile 8 gazeteciden 5’i hakkında yeniden yakalama kararı verdi.





YENİDEN TUTUKLANDILAR





Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polisi, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, emniyet amiri ve komiserlerin de bulunduğu 15 kişi ile eski meclis üyesi S.T., gazeteciler T.Ç., S.Ş., O.M. ve KHK ile kapatılan Aktif Eğitimciler Sendikası Antalya Şube Başkanı E.P. hakkında gözaltı kararı verdi.





12 polis ile T.Ç., S,Ş., O.M. ve E.P. yeniden gözaltına aldı. İha'nın aktardığı bilgiye göre emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 16 kişi tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.





4 kişinin ise aranması sürüyor.