Hakime duruşmada gözaltı!

Dink duruşması arasında hakime gözaltı





Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin davada, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ifade verdiği sırada duruşmaya verilen arada, bu mahkemenin üye hakimlerinden olan ancak duruşmaya katılmayan Bünyamin Karakaş'ın, Cemaat soruşturması kapsamında odasından gözaltına alındığı belirtildi.





İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Akyürek savunmasını yaptığı sırada, mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir ara verdi. Verilen aranın ardından salona gelen mübaşir, duruşmanın 2 saat sonra devam edeceğini duyurdu.





Bu sırada, mahkemenin üye hakimlerinden olan ancak duruşmaya katılmayan Bünyamin Karakaş'ın odasından gözaltına alındığı ve odasında arama yapıldığı öğrenildi.





Soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen 192 hakim ve savcıdan 55'i İstanbul'daki adliyelerde görev yapıyor.





Üye hakim Bünyamin Karakaş'ın da bu kapsamda gözaltına alındığı belirtildi.