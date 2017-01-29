Samanyolu Haber /Gündem / Hakim ve savcılara KHK rüşveti /29 Ocak 2017 10:36

Hakim ve savcılara KHK rüşveti

Yargıda büyük tasfiye yapan Hükümet, görevde kalan hakim ve savcılar için kademeli olarak önemli oranda maaş artışına hazırlanıyor. 16 bin yargı mensubunu ilgilendiren zam sonunda 1. derece hâkim-savcılar; 13 bin 500 lira, yani bir asgari ücretlinin yaklaşık 10 katı maaş alacak.

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Hükümet ,yargı teşkilatının bir süredir beklediği maaş zammı düzenlemesini hayata geçiriyor. Başbakanlık'a gönderilen yargı tazminatı artışına ilişkin taslakla, adli ve idari yargıda görev yapan hâkim ve savcılara kademeli olarak önemli miktarda maaş artışı getiriliyor.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile hayata geçirilecek düzenlemeyle, hâkim ve savcıların maaşlarında derecelerine göre kademeli olarak artış yapılacak. Bu düzenleme ile 1. sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar 2 bin 700 TL maaş artışı alacak. Hâkim-savcı ve bu meslekten sayılanların 1 Ocak'tan geçerli yüzde 3'lük genel maaş zammı ve 15 Ocak'tan geçerli asgari geçim indirim artışına bağlı olarak 10 bin 800 TL'ye ulaşan maaşları, bu zamla birlikte 13 bin 500 TL'ye çıkacak. Meslekte 21 yılını doldurmuş 1. sınıf hâkim ve savcılar için bu, yüzde 25'lik bir artış anlamına geliyor.

Yüksek yargı organlarının başkanları ve başsavcıları da düzenlemeden faydalanabilecek. Yargı mensupları, derecelerine göre bu yargı tazminatı  artışından kademeli  olarak faydalanacak.

16 BİN YARGI  MENSUBU

Yargı tazminatı artışından halen görevde bulunan  11 bin 116 hâkim, 4 bin  828 savcı olmak üzere  15 bin 944 yargı mensubu yararlanacak. Adli yargıda 12 bin 403, idari yargıda  bin 547 hâkim ve savcı görev yapıyor. Danıştay'da 504, Yargıtay'da  936, HSYK'da 163 yargı mensubu bulunuyor.  Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında 370, Anayasa  Mahkemesi Raportörü 15, Türkiye Adalet Akademisi'nde ise 6 yargı mensubu düzenlemeden yararlanacak.
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