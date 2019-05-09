Hakan Şükür tehdide cevap verdi, şike operasyonunun bilinmeyenlerini anlattı

Galatasaray kongre üyelerinin Ekrem İmamoğlu’na desteklerini açıklamalarının ardından sosyal medyada Galatasaray hakkında küçümseyici ve tehdit içeren paylaşımlar yapan AKP’li Burhan Kuzu’ya milli futbolcu Hakan Şükür, ‘sistemin sahte hukuk profesörü’ diyerek tepki gösterdi.





Hakan Şükür ayrıca şike operasyonlarını yapıldığı dönemde yaşananları da anlattı.







Galatasaray Mali Kongresinde konuşan Hayri Kozak açıkça Ekrem İmamoğlu’nu desteklediklerini ve ülkenin geleceğinin İmamoğlu’nun zaferinde olduğunu söylemişti. Bu konuşma kongre üyelerinin de desteğini almıştı. Bu konuşmanın ardında AKP’li Burhan Kuzu sosyal medyadan “F.... futbolcuların çoğu Galatasaraylı. Zamanında Hakan Şükür’ü koruyan GS Divan Kurulu Üyeleri bugün İmamoğlu’na övgüler diziyor. Galatasaray’ın liseli ve elit tayfası Türkiye’nin siyasi geleceğine karar veremez. Galatasaray’ın stadını Erdoğan yaptırdı. Önce teşekkür etmek lazım.” paylaşımıyla Galatasaray’a yüklendi. Kuzu’ya cevap Galatasaray’ın Kral lakaplı milli futbolcusu Hakan Şükür’den geldi.





SAHTE PROFESÖR





Hakan Şükür tweetinde “Kral Hakan diyerek peşimden koşturan, dibimden ayrılmayan, Abdullah Gül’ün veto ettiği şike yasası çıkarırken Bülent Turan ve Mahir Ünal ile sen toplumun güvendiği birisin ve bunu kürsüden sen konuşursan toplum kabul eder diyen sistemin sahte hukuk profesörüne bak hele.’ diyerek Kuzu’ya Tepki gösterdi.





ŞİKE DAVALARI





Ayrıca bir dönem AKP’de siyaset yapan Şükür şike döneminde parti içerisinde yaşanan gelişmeleri de yazdı.





Şükür’ün mesajları şöyle:





"Meclis’te ilk günlerimde, Şike yasası geldi ve ben Şamil Tayyar ile beraber bu meclisin işi değil dedim. Zorla kürsüden konuşmam istendi ve cevabım; Kariyerimi tırnaklarımla kazıyarak kazandım. Sizin keyfinize göre bunu hiç edemem dediğim dönem bunlar beni çoktan tukaka etmişti. Bu konuşmayı da Mahir Ünal’ın İstanbul’a kadar gelip evimde elinde hazırlanmış metin ile istedi ve benden hayır cevabı aldı.





O süreçte Tranzonlu Vekil ve bakanlar da, (ki onları daha çok ilgilendiriyordu) tepki koyabilselerdi, herkesin takip edeceği bir yargı süreci başlardı. Sistemin sahte hukuk profesörü dedim. O sadece genelde yapılana beni ilgilendiren bir konu. Konu sadece o değil, önünüze geleni benim üzerimden suçlamayı bırakın. Başta Trabzon vekil ve bakanlarının, ele geçmiş medyanın, muhalefetin büyük bir çoğunluğunun muhalefet ediyor gibi gözüküp, siyasi olarak fayda sağlamaya çalıştıkları bir dava için, sen neden konuşmadın diyerek ben günah keçisi seçildim.





Ben sadece siyaset yapamıyorum. Beni siz kullandınız şimdi de koca Galatasaray’ı alet ediyorsunuz. Adam fikrini açıklamış, herkes sizden mi olmalı? Şunu da ilave edeyim; futboldan kazandığım Herşeyimi canım Ülkeme yatırdım, birileri birşey yaptıysa onu ilgilendirir. İsmimin büyüklüğünü çıkarlarına kullananları hiç affetmeyeceğim. Herşeyim orada kaldı ve büyük bedeller ödedim maddi manevi. Allah büyük.. Makamlar geçici..





Hapiste ki arkadaşlarımı ziyaretimde Aziz Yıldırım’a da uğradığımda ki ifadeleri de bende kalsın, diğer arkadaşlarımın ifadeleri de. Ama şimdi o arkadaşlar istedikleri yalanı kendilerinden istendiği gibi söylüyor. Kimseye, hele ki ülkeme milletime kötülük yapmadım.”







