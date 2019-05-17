Samanyolu Haber /Spor / Hakan Şükür: Ben aslında yoğum! /17 Mayıs 2019 12:17

Hakan Şükür: Ben aslında yoğum!

Milli futbolcu Hakan Şükür, taraftarı olduğu ve yıllarca başarısı için sahaya çıktığı Galatasaray kulübünün UEFA kupasının yıl dönümünde paylaştığı videoda kendisine yer verilmemesine "Ben aslında yoğum" yorumunda bulundu.

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Galatasaray'ın, efsane futbolcularından Hakan Şükür'ü UEFA kupasının yıldönümünde hazırlattığı videoda yer vermemesi utanç verici bulunurken milli futbolcu da bu duruma Twitter hesabından tepki gösterdi.

Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihinde kazanılan UEFA Kupası'nın 19. yıldönümünde, resmi Twitter hesabından bir video paylaştı.

Paylaşımda, "Türkiye'de kupalara 4 yıl boyunca ambargo koyan Galatasaray, bu başarısını Avrupa'da devleri dize getirerek kazandığı UEFA kupasıyla taçlandırdı. Ve Türkiye’de hiçbir takım Galatasaray olamadı" ifadelerine yer verildi.

ŞÜKÜR: BEN ASLINDA YOĞUM

Söz konusu videoda Hakan Şükür'e yer verilmezken Şükür, "Galatasaray resmi hesaplarına göre ben ya evdeydim ya da dünyaya gelmemiştim. Ben aslında yoğum" dedi. 

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