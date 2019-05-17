Hakan Şükür: Ben aslında yoğum!

Galatasaray'ın, efsane futbolcularından Hakan Şükür'ü UEFA kupasının yıldönümünde hazırlattığı videoda yer vermemesi utanç verici bulunurken milli futbolcu da bu duruma Twitter hesabından tepki gösterdi.







Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihinde kazanılan UEFA Kupası'nın 19. yıldönümünde, resmi Twitter hesabından bir video paylaştı.





Paylaşımda, "Türkiye'de kupalara 4 yıl boyunca ambargo koyan Galatasaray, bu başarısını Avrupa'da devleri dize getirerek kazandığı UEFA kupasıyla taçlandırdı. Ve Türkiye’de hiçbir takım Galatasaray olamadı" ifadelerine yer verildi.







ŞÜKÜR: BEN ASLINDA YOĞUM





Söz konusu videoda Hakan Şükür'e yer verilmezken Şükür, "Galatasaray resmi hesaplarına göre ben ya evdeydim ya da dünyaya gelmemiştim. Ben aslında yoğum" dedi.





