Hakan Fidan, İran Devrim Muhafızlarıyla çalıştı

YNK Sözcüsü Sadî Ehmed Pîrê, 16 Ekim'de Irak ordusu ve Heşdî Şabi güçleri tarafından Kerkük'e başlatılan harekâtta Kasım Süleymani ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da yer aldığını söyledi.







Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Sözcüsü Sadî Ehmed Pîrê, Hewlêr'de düzenlediği basın toplantısında Kerkük operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Pîrê, 16 Ekim'de Irak ordusu ve Heşdî Şabî güçleri tarafından Kerkük'e başlatılan harekâtta İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yer aldığını söyledi.

‘PÊŞMERGE ANLAŞMA SONUCU ÇEKİLDİ’

Federe Kürdistan'a yönelik saldırıların sebebinin referandum olduğunu belirten Pîrê, "Yaşananlar referandumdan dolayı yaşandı. Irak hükümetinin bir talebi de referandum sonuçlarının iptaliydi. Bu zor bir talepti. YNK yetkilileri Kerkük için Irak yetkilileriyle anlaştı. Pêşmergenin çekilmesi de anlaşma sonucuydu" dedi.

‘KASIM SÜLEYMANİ VE HAKAN FİDAN YER ALIYORDU’

Maxmur ve Şengal'de yaşananların da Kerkük'ün aynısı olduğunu dile getiren Pîrê, şunları söyledi: "Irak hükümeti, 2014'ten önce ellerinde olan petrol yataklarını alma kararlılığındaydı. Türkiye, İran ve Irak Kerkük üzerinde anlaşmışlardı. İran adına Kasım Süleymani, Irak adına Felih Feyaz ve Türkiye adına da Hakan Fidan'dı. Anlaşmada Kerkük operasyonunda İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ile Türk MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer alıyordu. Irak güçleri ise yabancı güçler değil. Bamernê'deki güçler mi yabancıdır, yoksa Maxmur ile Xaneqîn'deki güçler mi yabancıdır? İran ve Türkiye'nin Kürdistan Bölgesi'nde bulunan güçleri yabancıdır."