Samanyolu Haber /Gündem / 'Hakan Fidan görevden alınıyor, yeni görevi belli oldu' iddiası /01 Ağustos 2018 16:30

'Hakan Fidan görevden alınıyor, yeni görevi belli oldu' iddiası

Hakan Fidan'ın görevden alınacağı iddialarına bir yenisi daha eklendi.

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MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görevden alınacağı, yerine Gürsel Dönmez'in MİT'in başına geçeceği iddiası sonrası konuya ilişkin yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın görevden alınacağı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirileceği iddia edildi.

Hakan Fidan’ın yerine de kurum içinden birinin atanacağı konuşuluyor.

Haberde, "MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevinin değiştirileceği konuşuluyor. Kurumdaki görevinden istifa edeceği ileri sürülen Fidan’ın, Erdoğan’ın yardımcısı olabileceği iddia ediliyor. Kararı Erdoğan’ın aldığı, “sır küpüm” dediği Hakan Fidan’ı yanında görmek istediği ileri sürüldü" ifadeleri yer aldı.

Benzer bir iddia günler önce Yurt gazetesi yazarı Adnan Bulut tarafından da gündeme getirilmiş, ancak iddiaya ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.
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