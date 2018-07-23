Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Fidan görevden alınacak mı? Yeni müsteşar kim olacak? /23 Temmuz 2018 08:09

Hakan Fidan görevden alınacak mı? Yeni müsteşar kim olacak?

Hakan Fidan'ın yeni dönemde görevden alınacağı konusunda iddialar artmaya başladı

SHABER3.COM

Yurt Yazarı Adnan Bulut MİT Başkanı Hakan Fidan görevden alınacağını ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanı, Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay yeni MİT Başkanı olacağını ima etti.

Yurt Yazarı Adnan Bulut’un, “MİT Başkanı kim olacak?” başlıklı yazısı şöyle: 

“MİT’in Başkanı mı olur” diye sormayın hemen. Evet, yeni sistemde Mit Müsteşarlığı diye bir makam yok artık. MİT, Cumhurbaşkanlığına bağlı 8 başkanlıktan biri olacak. Genelkurmay Başkanlığı da, MİT Başkanlığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlı olacak. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu. Hulusi Akar Savunma Bakanı olarak Erdoğan’ın yakın çalışma ekibinde yer alacak.


 
Peki, Hakan Fidan yeni dönemde ne yapacak? Benim Ankaralı ‘tombul kuş’ dün yine kondu pencereme. Adı ve yapısı değişen MİT’te Hakan Fidan dönemi kapanıyor gibi gözüküyor. Erdoğan, şimdiye dek hep arkasında durduğu Hakan Fidan’ı nerede değerlendirecek veya değerlendirecek mi belli değil şimdilik. Belki de bellidir de biz bilmiyoruz. Ama MİT Başkanlığı’na kimin geleceği hemen hemen belli olmuş.

Başbakanlık’ta Başdanışmanlık ve Dış İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulunmuş bir isim bu. Yeni Şafak Gazetesi’nde dış politika yazıları yazan, daha önce kıl payı milletvekili seçilemeyen bu ismi ben buradan tarif etmiş oldum. İşin meraklıları kısa bir araştırmayla bu isme ulaşır. İzleyelim, görelim.
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