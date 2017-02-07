Samanyolu Haber /Spor / Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş karar! /07 Şubat 2017 22:38

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş karar!

4 ay futboldan men cezası onanan Hakan Çalhanoğlu, bu süreç boyunca kulüpten alacağı ücretlerden feragat etti.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş karar!

17 yaşındayken Trabzonspor ile imzaladığı ön sözleşme şartlarına uymadığı gerekçesiyle FIFA tarafından 4 ay futbol men edilmesine karar verilen ve CAS tarafından bu cezası onanan Bayer Leverkusen'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş bir karar geldi.

Bayer Leverkusen Kulübü'nden yapılan açıklamada yıldız futbolcunun 4 aylık süre boyunca alacağı maaş ve primlerden feragat ettiği duyuruldu.

Kulübün resmi internet sitesine konuyla ilgili bir açıklama yapan Hakan ise, "Bu süreçte kulübümün yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bu ceza nedeniyle kulübüm sportif ve ekonomik olarak zarar gördü. Kulübe daha fazla zarar vermemek adına kendi kararımla bu süreçte alacağım tüm ücretlerden vazgeçtim." diye konuştu.
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