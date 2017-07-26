Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Atilla'ya kötü haber /26 Temmuz 2017 03:22

Hakan Atilla'ya kötü haber

New York'ta yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, kefaletle serbest bırakılma talebine Reza Zarrab'ın davasına da bakan Yargıç Richard Berman karşı çıktı.

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Halkbank Genel Müdür Yardımcısı’nın kefalet talebi kabul görmedi

JFK Havalimanı’nda, New York’tan İstanbul’a dönerken 27 Mart’ta tutuklanan ve ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekârlığı, kara para aklama suçlamaları ile yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, kefaletle serbest bırakılma talebine davaya bakan Yargıç Richard Berman karşı çıktı.

“HALKBANK’IN HİSSEDARLARI KİMLER?”

New York’ta tutuklu olarak yargılanan AKP'li eski bakanlarla birlikte 17 Aralık'ın bir numaralı şüphelisi İran asıllı Reza Zarrab davasına da bakan Yargıç Richard Berman, Atilla’nın avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruyu, kefalet paketinin yeniden gözden geçirildikten ve gerekli değişikliklerin yapılmasının ardından kendisine yeniden gönderilmesini istedi.

Yargıç Berman, kendisine sunulan kefalet paketi ile ilgili olak 4 soruya da yanıt verilmesine karar verdi. Yargıç Berman’ın yanıtlandırılmasını istediği sorular arasında, Halkbank’ın Türk ve Amerikalı hissedarlarının kimler olduğu sorusu da bulunuyor.
 
50 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Kendisine yöneltilen suçlamalarla hakkında 50 yıl hapis, 2 milyon dolar da para cezası istenen Hakan Atilla’nın avukatları, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde dört aydır tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla kefalet karşılığında serbest bırakılması için geçtiğimiz günlerde başvuruda bulunmuştu.
Kefalet dilekçesinde, Atilla’nın kaçma riski bulunmadığı, kefaletle serbest bırakılması için maddi güvence olarak ailenin 800 bin dolarlık toplam mal varlığı gösterilmiş, Atilla’nın kefaletle serbest bırakılması durumunda Manhattan’da mahkeme yakınlarında bir ev tutacağı, dava sürecinde elektronik prangayla kontrol altında yaşayamaya hazır olduğu belirtilmişti.
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