Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Atilla'nın duruşması son anda iptal edildi /06 Şubat 2018 11:01

Hakan Atilla'nın duruşması son anda iptal edildi

ABD’de görülen İran’a yönelik yaptırım delme davasında jürinin beş ithamdan suçlu bulduğu Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla’nın bugünkü duruşması iptal edildi.

Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı


ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Atilla'nın beraat talebine ilişkin mahkemeye yapmış olduğu başvurunun görüşüleceği duruşma, savunma makamının talebi üzerine iptal edildi.

Atilla'nın avukatları, davanın yargıcı Richard Berman'ın 6 Şubat'ta yapılmasını talep ettiği bu duruşmanın 'avukat ve müvekkil arasındaki ilişkiye kanuni dayanağı bulunmayan ve yersiz bir müdahale' olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi talebinde bulundu.

Atilla, avukatları aracılığıyla mahkemeye beraati konusunda yeni bir başvuruda bulunmayacağını bildirerek, Yargıç Berman'dan delil yetersizliği nedeniyle hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesine ilişkin yapmış olduğu 15 Aralık 2017 tarihli başvuruyu değerlendirmesini talep etmişti.

Bunun üzerine Atilla'nın 15 Aralık'taki beraat talebine ilişkin kararını henüz açıklamayan ve bu hakkı saklı tutarak daha sonra karar vereceğini belirten davanın yargıcı Berman, Atilla'nın yeni bir başvuru yapma hakkından ''bilerek ve isteyerek mi vazgeçtiğini'' öğrenmek için 6 Şubat'ta bir duruşma düzenlenmesine karar vermişti.

Savunma makamı, Berman'ın yeni bir duruşma düzenlenmesi talebiyle Atilla ve avukatları arasındaki ilişkiye müdahalede bulunduğu, stratejik ve taktiksel kararların müvekkil ile istişare edildikten sonra verildiği ve bu konunun duruşma düzenlenmeden yine avukatlarla görüşülebileceği gerekçesiyle yarınki duruşmanın iptal edilmesini talep etti.

Yargıç Berman ise savunmanın bu talebini kabul etti. Ceza duruşması ise 11 Nisan'da yapılacak.

Savunma makamı, savcılığın 15 Aralık'ta Atilla'nın iş adamı Rıza Sarraf'ın işlediği suçlarla bir bağlantısı olduğunu kanıtlayamadığı gerekçesiyle mahkemeden delil yetersizliği nedeniyle Atilla'ya yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi ve müvekkillerinin beraat etmesi talebinde bulunmuştu.

Yargıç Berman, bu talebe ilişkin kararını henüz açıklamadı.

Jüri, Atilla'yı 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, 'kara para aklama' suçlamasında ise masum olduğuna karar vermişti.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti. Atilla ise davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. 
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