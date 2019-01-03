Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Atilla'dan yeni hamle /03 Ocak 2019 23:13

Hakan Atilla'dan yeni hamle

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, hakkındaki davanın temyiz mahkemesince tamamen reddini istedi.

SHABER3.COM

Savcılığın Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekmesi ve 32 ay hapis cezasının onanması talebinin ardından Atilla, savcılığın bu talebine cevap olarak avukatları aracılığıyla temyiz mahkemesine dilekçe gönderdi.

Hakan Atilla, dilekçesinde, savcılığının kendisine karşı açtığı davanın tamamen reddedilmesini istedi. Kabul edilmemesi durumunda ise 'adil yargılanmadığı ve haklarının zarar gördüğü' gerekçesiyle mahkemenin kararının bozulması ve yeniden yargılama talebinde bulundu.

Mahkemenin Hakan Atilla'ya verdiği hapis cezasının az olduğu gerekçesiyle kararı temyize götüren savcılık, başvurusundan vazgeçmiş ve 32 aylık cezanın onanmasını istemişti.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini bir üst mahkemeye taşımıştı.

ABD Cezaevleri Bürosu'nun internet kayıtlarına göre ise Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hakan Atilla'dan yeni hamle Sonraki Haber >>

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Rusya'da gaz faciası

Rusya'da gaz faciası

ACIYORUM!..

ACIYORUM!..

Baskılardan dolayı oyunu iptal oldu

Baskılardan dolayı oyunu iptal oldu

İlginç kaza kameralara takıldı

İlginç kaza kameralara takıldı

Bunların korkusu dağları aşmış

Bunların korkusu dağları aşmış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:20:18