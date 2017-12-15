Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Atilla tanık koltuğunda ifade veriyor /15 Aralık 2017 18:40

Hakan Atilla tanık koltuğunda ifade veriyor

ABD’deki İran yaptırımları davasında bugün eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tanık koltuğunda ifade veriyor. Atilla önce kendi avukatlarının, ardından da savcının sorularını yanıtlayacak.

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İfadesini Türkçe olarak veren Atilla, bankaları dolandırdığı ve yasaları ihlal ettiği iddialarını reddederken savcıların iddiasının aksine 'sistemin mimarı' olmadığını söyledi. Atiila, avukatı Cathy Fleming'in İran adına 'ekonomik cihat' yapıp yapmadığı sorusuna da 'hayır' yanıtı verdi.

O TARİHLERDE YURTDIŞINDAYDIM'

Atilla, sorulan soru üzerine ?Süleyman Aslan ile İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesi konusunda hiç konuşmadığını söyledi. Atilla'ya, eski polis Hüseyin Korkmaz'ın ifadesinde ‘Zarrab'ın Halkbank'a girip çıkarken görüntülendiğini' söylemesi soruldu.

Atilla, bu tarihte Barcelona uçağında olduğunu söyledi.

Savunma avukatlarının Atilla'dan önceki tanığı, bu seyahati doğrulayan bir Türk Hava Yolları çalışanıydı.

'BANA YALAN SÖYLEYEBİLİRLERDİ'

Fleming, Atilla'ya ilk sorgu videosunun dün izletilen kısmını izleyip izlemediğini soruyor. Soruyu sorarken "kısmı" ifadesini vurguladı.

Atilla, FBI'a yalan söylemediğini ancak FBI açısından aynısını söyleyemeyeceğini belirtti.

Atilla, "Sanırım bana yalan söyleyebilirlerdi" dedi.
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