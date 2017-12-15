Hakan Atilla tanık koltuğunda ifade veriyor

İfadesini Türkçe olarak veren Atilla, bankaları dolandırdığı ve yasaları ihlal ettiği iddialarını reddederken savcıların iddiasının aksine 'sistemin mimarı' olmadığını söyledi. Atiila, avukatı Cathy Fleming'in İran adına 'ekonomik cihat' yapıp yapmadığı sorusuna da 'hayır' yanıtı verdi.





