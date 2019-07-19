Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Atilla tahliye oldu /19 Temmuz 2019 21:41

Hakan Atilla tahliye oldu

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD’de cezaevinden tahliye edilerek Türkiye’ye iadesi için Göçmenlik Dairesi'ne teslim edildi.

SHABER3.COM

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme davasında jüri tarafından altı suçlamadan beşinden suçlu bulunan Hakan Atilla, 16 Mayıs 2018'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

New York’ta görülen davada Yargıç Richard Berman, 16 Mayıs 2018’de Atilla’nın cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve 500 dolar para cezası almasına hükmetmişti.

Dünyanın dikkatli izlediği yaptırım delme davasında İran asıllı Türk işadamı Rıza Sarraf sanık sandalyesinde otururken itirafçı olarak tanık pozisyonuna gelmişti.

Atilla’ya “ABD Hazine Bakanlığı’nı dolandırmak için kumpas kurma”, “Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma”, “bankacılık sisteminde sahtekârlık yapma”, “bankacılık sisteminde sahtekârlık yapmak için kumpas kurma”, “kara para aklama” ve “kara para aklamak için kumpas kurma” suçlamaları yöneltilmişti.
 
Jüri üyeleri, “kara para aklama” dışında Atilla’yı beş ithamdan suçlu bulmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hakan Atilla tahliye oldu Sonraki Haber >>

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:46:31