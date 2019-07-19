Hakan Atilla tahliye oldu

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme davasında jüri tarafından altı suçlamadan beşinden suçlu bulunan Hakan Atilla, 16 Mayıs 2018'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





New York’ta görülen davada Yargıç Richard Berman, 16 Mayıs 2018’de Atilla’nın cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve 500 dolar para cezası almasına hükmetmişti.





Dünyanın dikkatli izlediği yaptırım delme davasında İran asıllı Türk işadamı Rıza Sarraf sanık sandalyesinde otururken itirafçı olarak tanık pozisyonuna gelmişti.





Atilla’ya “ABD Hazine Bakanlığı’nı dolandırmak için kumpas kurma”, “Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma”, “bankacılık sisteminde sahtekârlık yapma”, “bankacılık sisteminde sahtekârlık yapmak için kumpas kurma”, “kara para aklama” ve “kara para aklamak için kumpas kurma” suçlamaları yöneltilmişti.

Jüri üyeleri, “kara para aklama” dışında Atilla’yı beş ithamdan suçlu bulmuştu.