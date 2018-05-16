Hakan Atilla davasında karar açıklandı... Merakla beklenen ceza belli oldu...

ABD'de yargılanan ve jüri heyetinin kendisine isnat edilen altı suçlamanın beşinden suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın alacağı cezayla ilgili karar duruşması başladı.Duruşma başlangıcında Hakim Richard Berman Atilla'nın sistemde "önemsiz bir rol" oynadığı gerekçesiyle cezanın hafifletileceğini söyledi.Ayrıca Atilla'nın davadaki ifadelerde Atilla'nın anlaşmaya "taş koyduğunun" ve işbirlikçilerin yaptığı öneriye "açık olmadığının" anlatıldığı bölümlere atıf yapan Berman, Atilla'nın davada yeminli olduğu halde yalan ifade vererek "adaletin tecelli etmesini engellediğini" söyledi"Açıkça görülüyor ki Atilla bu sistemden menfaat sağlamadı" diyor ve hükmün belirlenmesinde bunun önemli olduğuna dikkat çekiyor. diyen Hakim Berman Atilla, bu davada rüşvet almadığı belirlenen çok az kişiden biri olduğu kanaati oluştuğunu söyledi.. Buna karşılık rüşvet almasada. Atilla, rüşvet alan Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın yönetimi altında, işini, kimi zaman isteksizce veya tereddütle de olsa yapan bir kişiydi. sözleri kayıtlara geçti... Uzun konuşmasında zaman zaman Nazilerin yargılandığı davalara gönderme yapan Hakim Berman, savcılığın iddialarına karşı çıktı ve Atilla "baş mimar" değildi sadece "verilen talimatları uyguladığını" söyledi...Ancak Hakim, Atilla'nın duruşmalar sırasında “yemin altında yalan beyanda bulunduğunu” da belirterek, vereceği cezaya bu yüzden bir artırım yapacağını da söyledi. Berman, Atila'nın “yalan beyan” örneği olarak da, Amerikalı yetkilileri yanıltmasını gösterdi. ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımların izlenmesinden sorumlu birimi OFAC'ın o dönemdeki direktörü Adam Szubin duruşmalarda verdiği ifadede, “Atila'yı bir toplantıda kenara çekerek, kendisini şahsen” uyardım demişti. Ancak Atilla duruşma ifadesinde, Szubin'in kendisini hiçbir zaman kenara çekerek, uyarıda bulunmadığını söylemişti.Hakim Berman, “Atilla'nın yalan beyanlarına” ikinci örnek olarak ise, Halkbank'taki İran devlet kurumlarına ait hesapların kullanılabilmesi için kurdukları sisteme ilişkin sözlerini gösterdi. Zarrab duruşmalar sırasında verdiği ifadede, sahte belge karşılığında Halkbank'taki İran petrol ve gaz şirketlerine ait hesaplardan para çıkarıldığını, bunun sisteminin oluşturulmasında da Atilla'nın yardımcı olduğunu söylemişti. Atilla ise duruşma ifadesinde bunu reddetmiş, Zarrab'la hiçbir zaman “sahte gıda ticareti ile Halkbank'taki İran hesaplarının boşaltılması sistemine ilişkin konuşmadıklarını” söylemişti.Hakim Berman, Atilla'nın “yalan beyanına” ilişkin 3. Örnek olarak, yine Zarrab'ın ifadesinde geçen bir unsuru koydu. Zarrab, Atilla'nın kendisine “sahte belgeler konusunda dikkatli olmasını söylediğini” ifade etmişti. Ancak Atilla, Zarrab'a bu konuda herhangi bir uyarısının olmadığını duruşmada beyan etmişti.Hakim Berman'ın “yalan beyana” ilişkin dördüncü örneği ise, Atilla'nın ifadesinde yer alan “47 yıllık hayatım boyunca, hiçbir zaman İran'a yönelik yaptırımların nasıl delineceğinin tartışıldığı bir toplantıda yer almadım. bu tip konularda Zarrab'la hiçbir uzlaşıya varmadım” sözleri oldu.Hakim Berman, duruşmada Atilla ve Zarrab'ın verdiği, birbiriyle çelişen ifadelerde “Zarrab'ın sözlerine itibar ettiğini” söyledi ve buna gerekçe olarak da, “Zarrab, kendisine isnat edilen tüm suçları kabul etti ve duruşmalardan hemen önce ifade vermeyi kabul etti” dedi. Bu açıdan da “Zarrab'ın ifadesini daha inanılır bulduğunu” söyledi.Hakim Berman'ın, Zarrab'ın ifadesini “inanılır” bulmasındaki bir başka gerekçe olarak da, AKP'li eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlaya'a “yüklü miktarda rüşvet verdiğini” söylemesini gösterdi. Zarrab duruşmalar sırasında Çağlayan'a yaklaşık 50 milyon Euro rüşvet verdiğini açıklamıştı. Berman, ayrıca duruşmalar sırasında Halkbank üzerinden İran'a yönelik ABD yaptırımlarının nasıl delindiğini gösteren şemayı çizip anlatmasının da Zarrab'ı “daha inanılır” kıldığını söyledi. Hakim, Zarrab'ın zaman zaman Atilla ile bazı konularda “ters düştüklerine” de ifadesinde açıklıkla yer verdiğinine dikkat çekti.Hakan Atilla'nın kurulan şebekeden “kar sağlamadığnın açıkca görüldüğünü” de kaydeden Hakim Berman, “Hakan Atilla, patronu olan ve Zarrab'dan rüşvet alan oSüleyman Aslan'ın talimatlarını, kimi zaman istemeden ya da tereddüt ederek yerine getirmiş” dedi.Hakim Berman'ın Atilla hakkındaki ceza kararını açıklarken en çok kullandığı cümle “Atilla talimatlarını uyguladı” oldu.Atilla'nın “sadece işini yaptığını ve kendisine verilen talimatları yerine getirdiğini” söyleyen Hakim Berman, “Atilla rüşvet de almadı” diye bir kaç defa tekrarladı. Hakim Berman Taraflar, bu davada "zararın karşılanması" gibi durumun söz konusu olmadığında mutabık kaldığüını açıkladı... Hükümetin isteğine rağmen Hakim Berman, Atilla'nın ödeyemeyeceği gerekçesiyle para cezası vermeyeceğini söylediDURUŞMAYA ARA VERİLDİ.... Aradan sonra Duruşmada savcı söz aldı... Savcı, "Bu durumun, Atilla'nın çarkta bir dişli veya suçta gönülsüz iştirakçi olmadığı gerçeğiyle tutarlı olduğunu düşünüyoruz. ABD'de bilinen ve yargı önüne çıkarılan en büyük yaptırım ihlali davası bu. Devasa bir kapsamı ve ölçeği var" dedi Savcı ayrıca Atilla'nın sistemdeki rolü hakkında ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine yıllarca yalan söylediğini iddia etti.

Daha sonra Savcı 20 yıl ceza istedi.. ABD hükümetinin 105 yıl hapis cezası veya müebbet hapis cezası talep ettiğini hatırlatan Savcı istediğim süre , kitapta önerilen cezadan 80 yıl daha az. dedi..

Atilla'ya son sözlerini soran Hakim Berman daha sonra kararını açıkladı... Atilla'ya 32 ay hapis cezası veren Hakim Berman temyiz hakkının olduğunu hatırlattı...





Duruşma sonrası hem savcılık hem de Atilla'nın avukatları kararı temyiz edeceklerini açıkladı...





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