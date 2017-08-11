Hak arama hakkına da gasp





15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen kişilerin şimdi de bilgi edinme hakları alınan ‘İlke Kararı’ gerekçe gösterilerek ellerinden alındı.





Haklarındaki suçlamaları dahi bilmeden çoğu bir yıldan fazla süredir işsiz bırakılan ve özel sektörde de çalışmalarına izin verilmeyen KHK mağdurları çaresiz bir şekilde OHAL Komisyon’undan çıkacak kararı bekliyor. OHAL Komisyonu’na verecekleri dilekçelere eklemek için daha önce çalıştıkları kurumlardan talep ettikleri belgeler ise 2016/1 sayılı ‘İlke Kararı’ gerekçe gösterilerek verilmiyor ve belgesi olanlara da ‘aslı gibidir’ kaşesi vurulmuyor.













Savuma hakkı ihlal ediliyor





Komisyonların bazı illerde aslı gibidir yazısı olmayan belgeleri almadığını belirten KHK mağdurları bazı yerlerde tutanak tutarak aldığını belirtirken bu durumun savunma hakkını ihlal ettiğinin altını çiziyorlar. Bir KHK mağdurunun bilgi edinme talebine ise şu cevap verildi; “03.08.2017 tarihli dilekçeniz incelenmiş olup, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun 2016/1 sayılı ‘İlke Kararı’ gereği istemiş olduğunuz bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değerlendirildiğinden başvurunuzla ilgili işlem yapılamamıştır. Bilgilerinize sunulur.”





İlke kararı





04.08.2016 tarihli 2016/1 sayılı ilke kararında şu ifadeler yer alıyor; “Bu çerçevede Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinde yer alan tedbirler ile bunların uygulanmasına ilişkin işlemlerle ilgili olarak yapılacak olan bilgi edinme başvurularının yanıtlanmasında izlenecek usul ve esaslara ilişkin olarak; 1- Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin eki listelerde sayılarak kamu görevinden çıkartılan kişiler ile kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgi ve belgeler hakkındaki bilgi edinme başvurularının 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 16 ncı, 19 uncu ve 20 nci maddeleri uyarınca bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değerlendirilmesi ve konu ile ilgili uygulamanın bu doğrultuda yapılması gerektiği…”