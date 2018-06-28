Haftaya yaklaşık üç milyon çalışanın maaşından ilk kez kesinti yapılacak

Tasarrufların artırılması iddiasıyla geçen yılın başından itibaren uygulanan Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) 45 yaş altındaki çalışanların kademeli katılımı devam ediyor.







Bu kapsamda, 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde 10-50 çalışanı bulunan özel sektör de sisteme katılacak. Bu grupla otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) 2 milyon 701 bin 698 çalışan daha dahil olacak.





Öte yandan sisteme 10 ve daha az çalışanı bulunan özel sektör ise 1 Ocak 2019'dan itibaren dahil olacak.





OKS kapsamında ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250.000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de, 100-250 çalışanı bulunan özel sektör kuruluşları da 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılmıştı. Bu yılın ocak ayından itibaren de 1.3 milyon çalışanı olan mahalli idareler, KİT'ler ve 50-100 çalışanı olan özel sektör sisteme dahil olmuştu.







Sisteme yeni girecek çalışanlardan da prime esas kazancın yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak.





Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 teşvik verilecek. 2 aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak. Ayrıca emeklilik halinde hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i kadar ilave devlet katkısı teşviki verilecek.