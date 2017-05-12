Samanyolu Haber /Gündem / Hafta sonu yapılacak KPSS için ÖSYM önemli uyarı /12 Mayıs 2017 07:58

Hafta sonu yapılacak KPSS için ÖSYM önemli uyarı

YGS'de uygulanmaya başlayan 15 dakika kuralı bir çok öğrenciyi mağdur etmişti. ÖSYM KPSS için uyardı

SHABER3.COM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 21 Mayıs'ta yapılacak 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulunuldu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 21 Mayıs'ta saat 10.00'da uygulanacak 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın genel yetenek-genel kültür oturumu ile aynı gün saat 14.30'da uygulanacak eğitim bilimleri oturumu için adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden saat 14.30'dan itibaren edinebilecekleri belirtildi.

Genel yetenek-genel kültür oturumunun saat 10.00'da başlamasından dolayı, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işlemlerinin tamamlanacağı saat 09.45'ten sonra, adayların sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, eğitim bilimleri oturumunun saat 14.30'da başlayacağı, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işlemlerinin tamamlanacağı saat 14.15'ten sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı kaydedildi.
<< Önceki Haber Hafta sonu yapılacak KPSS için ÖSYM önemli uyarı Sonraki Haber >>

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

ABD'de su baskınları: 11 ölü

ABD'de su baskınları: 11 ölü

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Erdoğan'ın hocasından şok sözler
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:57:22