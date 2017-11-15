'Hack'lendim demesi kurtarmadı, işten çıkarıldı

Kurumun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Acıbadem Sağlık Grubu'nda müdür olarak görev yapan Ilgar'la ilgili olarak ön soruşturma yapıldığı ve bunun sonucunda çalışan ile kurumun ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Hastane, paylaşılan mesajdaki nefret söyleminin herkesi üzdüğünü belirtirken, "İnsan sağlığı odaklı hizmet sunan, Hipokrat yemini etmiş binlerce uzmanın çalıştığı, temel insan haklarını benimsemiş bir kurum olarak Acıbadem; din, dil, ırk gibi her türlü ayrımcılığın karşısındadır ve karşısında olacaktır" ifadelerine yer verdi.





Kurum, konu hakkında ilk yaptığı açıklamada Ilgar'ın hesabının hacklendiğini söylediğini aktarmış, inceleme tamamlanana kadar çalışanın açığa alındığını belirtmişti. Kurumun ilk yaptığı açıklama sosyal medyada da tepki görmüştü.