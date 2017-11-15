Samanyolu Haber /Gündem / 'Hack'lendim demesi kurtarmadı, işten çıkarıldı /15 Kasım 2017 13:32

'Hack'lendim demesi kurtarmadı, işten çıkarıldı

Acıbadem Sağlık Grubu, Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kenti yakınında meydana gelen ve 500'ü aşkın kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından, Twitter hesabından "Hazır deprem olmuş bırakalım gebersinler" mesajı paylaşan Öznur Ilgar ile ilişkilerini kestiklerine dair bir mesaj yayınladı.

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Kurumun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Acıbadem Sağlık Grubu'nda müdür olarak görev yapan Ilgar'la ilgili olarak ön soruşturma yapıldığı ve bunun sonucunda çalışan ile kurumun ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Hastane, paylaşılan mesajdaki nefret söyleminin herkesi üzdüğünü belirtirken, "İnsan sağlığı odaklı hizmet sunan, Hipokrat yemini etmiş binlerce uzmanın çalıştığı, temel insan haklarını benimsemiş bir kurum olarak Acıbadem; din, dil, ırk gibi her türlü ayrımcılığın karşısındadır ve karşısında olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kurum, konu hakkında ilk yaptığı açıklamada Ilgar'ın hesabının hacklendiğini söylediğini aktarmış, inceleme tamamlanana kadar çalışanın açığa alındığını belirtmişti. Kurumun ilk yaptığı açıklama sosyal medyada da tepki görmüştü.
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