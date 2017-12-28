Hacettepe Üniversitesi'nde cadı avı: 23 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Ankara merkezli Malatya, Ordu, Konya, Tekirdağ, Aksaray ve Bursa'da bazı adreslerde arama başlattı.

Aramalar sonucunda Ankara'da ikisi halen doktor olarak görev yapan 3, diğer illerde ise 4 olmak üzere 7 üniversite çalışanı gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 23 kişi üniversitede öğretim üyesi ve personel olduğu, 4'ünün halen çalıştığı, diğerlerinin ise ihraç edildikleri öğrenildi.

