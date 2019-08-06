Samanyolu Haber /Gündem / Hacettepe bölünüyor mu? 15 Temmuz Üniversitesi olacak iddiası /06 Ağustos 2019 12:26

Hacettepe bölünüyor mu? 15 Temmuz Üniversitesi olacak iddiası

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nün 15 Temmuz Üniversitesi olacağı iddia edildi.

SHABER3.COM

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, yayımladıkları yazılı açıklama ile böyle bir iddianın dahi kabul edilemeyeceğini belirterek üniversitelerin bütünlüklü yapısının bozulmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Evrensel'in haberine göre; Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, sosyal medyada '#HacettepeyeDokunma' etiketiyle Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nün 15 Temmuz Üniversitesi bünyesine geçmesi iddialarına tepki gösterdi.

Öğrencileri yaptıkları yazılı açıklama ile üniversitelerinin yapısının bozulmasına izin vermeyeceklerini ifade ederek, “Bilim ve eğitim üretiminde büyük görevleri olan üniversiteleri bölerek zayıflatacak bu uygulama üniversitemizin bütünlüğünü bozarak hükûmetin kendi politikasını yaymasını kolaylaştıracağı gibi eğitimin niteliğini de düşürecektir. Aynı zamanda her iki kampüs içerisinde faaliyet yürüten toplulukların çalışma olanakları ortadan kalkacak, iki kampüs içerisindeki toplam akademik bilgiden öğrenciler faydalanamayacak, seçmeli ders seçimleri aksayacak ve bizleri zor durumda bırakacaktır” dedi.

Hacettepe Rektörlüğü başta olma üzere yetkili kurumların bu duruma bir açıklama getirmesi gerektiğini bildiren öğrenciler, “Hacettepe öğrencileri olarak bu durum karşısında tutumumuz nettir” açıklamasında bulundu.
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