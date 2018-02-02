Samanyolu Haber /Gündem / Hac kura sonuçları açıklandı /02 Şubat 2018 03:29

Hac kura sonuçları açıklandı

2018 Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı.

SHABER3.COM

2018 yılında hacca gidecek olan adayları belirleyecek olan kuranın sonuçları Diyanet’in resmi internet adresinde yayınlandı. TC kimlik no ile hac kuraları sonuçlarını sorgulayabilecek olan adaylar isimlerini gördükleri takdirde “Kesin kayıt yaptırabilir” belgelerini almaya hak kazanacaklar. 2 milyon hacı adayı 80 bin kişinin içine girmesini bekleyecek.

Hac kura sonucu Diyanet İşleri tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan sayfada yerini aldı. Kurumun yaptığı açıklamada hacı adaylarının sonuçlarını TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecekleri ifade edildi.

Kurumun 2018 yılı çekilişine özel olarak hazırladığı sayfa olan “hackurasonuc2018.diyanet.gov.tr” üzerinde sorgulama özelliği 20:15’ten itibaren aktif hale getirildi. Başvuru yapan hacı adayının TC kimlik numarası ve ilgili kutucukta yer alan ve gerçek bir kişi olduğunun kanıtı olan rakamların girilmesinin ardından sorgulama yapılabiliyor.
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