Samanyolu Haber /Gündem / YPG'ye silah göndermek suç ise... /29 Aralık 2016 13:17

YPG'ye silah göndermek suç ise...

Cumhurbaşkan Erdoğan ABD'nin YPG'ye silah yardımı yaptığı iddiasını tekrarladı ve "Terör örgütlerine her türlü silah yardımı yaparsanız 'silah değil mühimmat' derseniz kusura bakmayın biz bunu yutmayız" dedi. Erdoğan'ın o açıklaması Habur'dan geçip Türk toprakları üzerinden YPG'ye giden silah ve mühimmatları akıllara getirdi.

Erdoğan ABD'yi yine teröre destek vermekle suçladı

YPG'ye silah göndermek suç ise...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Saray’da düzenlenen TÜBİTAK ödül töreninde konuştu. 

Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan ABD’ye de sert sözlerle yanıt verdi. 

Erdoğan ABD’ye seslenerek “Terör örgütlerine her türlü silah yardımı yaparsanız kusura bakmayın biz bunu yutmayız” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz NATO’da sizlerle beraber olduğumuz halde desteği bize değil bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Bunu yutmamız mümkün değil. Eğer stratejik ortaksak o zaman siz bizim yanımızda yer alacaksınız. Bölücü terör örgütlerinin yanında yer almayacaksınız”

HABUR'DAN GEÇİP YPG'YE GİDENLER SİLAH VE MÜHİMMAT DEĞİL MİYDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri 2 yıl önce Peşmerge'nin YPG'ye götürdüğü ağır silahları ve mühimmatı akıllara getirdi.

AKP hükümeti, ağır silahları ve mühimmatın Habur'dan konvoy eşliğinde geçip terör örgütü YPG'ye gitmesine izin vermişti. Aynı Erdoğan ve AKP ise bugün ABD'yi YPG'ye silah vermekle suçluyor. 

<< Önceki Haber YPG'ye silah göndermek suç ise... Sonraki Haber >>

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

Yeni Rus çift, evlilik buketini atarken, hayat kurtardı

Yeni Rus çift, evlilik buketini atarken, hayat kurtardı

Erdoğan'dan 5 gün arayla 180 derece zıt iki farklı ABD açıklaması

Erdoğan'dan 5 gün arayla 180 derece zıt iki farklı ABD açıklaması

Paşa paşa Esad'ın elini öpmeye gidecekler

Paşa paşa Esad'ın elini öpmeye gidecekler

Başkanlık sisteminde MHP diye bir partili olmayacak

Başkanlık sisteminde MHP diye bir partili olmayacak

Erdoğan ABD'yi yine teröre destek vermekle suçladı

Erdoğan ABD'yi yine teröre destek vermekle suçladı

MHP'li Erkan Akçay'ın inanılmaz tutarsızlığı

MHP'li Erkan Akçay'ın inanılmaz tutarsızlığı

Yasin Aktay Erdoğan'ın

Yasin Aktay Erdoğan'ın

Aytun Çıray: Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak

Aytun Çıray: Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak

Şevki Yılmaz: MİT HDP'lilerin kellesini almalı!

Şevki Yılmaz: MİT HDP'lilerin kellesini almalı!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:05:23