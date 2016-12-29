YPG'ye silah göndermek suç ise...







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Saray’da düzenlenen TÜBİTAK ödül töreninde konuştu.





Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan ABD’ye de sert sözlerle yanıt verdi.





Erdoğan ABD’ye seslenerek “Terör örgütlerine her türlü silah yardımı yaparsanız kusura bakmayın biz bunu yutmayız” dedi.





Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz NATO’da sizlerle beraber olduğumuz halde desteği bize değil bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Bunu yutmamız mümkün değil. Eğer stratejik ortaksak o zaman siz bizim yanımızda yer alacaksınız. Bölücü terör örgütlerinin yanında yer almayacaksınız”





HABUR'DAN GEÇİP YPG'YE GİDENLER SİLAH VE MÜHİMMAT DEĞİL MİYDİ?





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri 2 yıl önce Peşmerge'nin YPG'ye götürdüğü ağır silahları ve mühimmatı akıllara getirdi.





AKP hükümeti, ağır silahları ve mühimmatın Habur'dan konvoy eşliğinde geçip terör örgütü YPG'ye gitmesine izin vermişti. Aynı Erdoğan ve AKP ise bugün ABD'yi YPG'ye silah vermekle suçluyor.